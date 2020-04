Ceará registra 1.747 casos de Covid-19 e 76 mortes

O Ceará chegou a 1.747 casos confirmados do novo coronavírus, a Covid-19, neste domingo, 12 de abril. Os dados foram atualizados pela Secretaria da Saúde (Sesa) às 17h10min. O Estado registra, agora, um total de 76 de óbitos. Com os registros, são 71 casos confirmados a mais e o acréscimo de duas mortes desde a divulgação do último boletim epidemiológico, no sábado, 11.

Além da Capital, há registros de óbitos nas cidades de Aracati (1), Carius (1), Caucaia (1), Eusébio (2), Farias Brito (1), Horizonte (1), Iguatu (3), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Limoeiro do Norte (1), Maranacaú (1), Santa Quitéria (1), Tianguá (1) e Quixeramobim (1). A taxa de letalidade, que divide o número de falecimentos pelos casos confirmados é de 4,4%.