Ceará registra 703 ocorrências de violência doméstica durante os 24 dias de quarentena

Devido a pandemia do novo coronavírus o isolamento domiciliar foi recomendado para diminuir as possibilidades de propagação da doença. A situação levou aos órgãos públicos a preocupação com a possibilidade de os casos de violência doméstica contra a mulher aumentarem durante este período.

De acordo com o levantamento da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), em menos de um mês de quarentena no Ceará, a Polícia registrou 703 ocorrências de violência doméstica.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) os casos foram registrados do dia 20 de março até 12 de abril deste ano de 2020. Apesar de ainda alto, o número é inferior a igual período do ano passado quando, segundo o levantamento, foram contabilizadas 1.386 ocorrências no Estado.

Também de acordo com a Pasta houve redução em março. No último mês, foram 1.364 ocorrências de violência doméstica contra a mulher, enquanto em igual período de 2019, houve 1.924 registros deste tipo. A mesma queda nos números é vista pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Fortaleza, com relação a medidas protetivas. Conforme balanço do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em março de 2020 foram 325 medidas deferidas, enquanto em março de 2019, foram 413.