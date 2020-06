Ceará registra 76.648 mil casos confirmados de coronavírus e 4.859 mil óbitos

O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 76.648 neste domingo (14), com 4.859 mortes, segundo a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizada às 9h43. Nas últimas 24 horas, segundo a plataforma, foram confirmados dois óbitos no Ceará.

Ainda segundo a plataforma, são 30.390 diagnósticos positivos da doença em Fortaleza, que detém a maior incidência dos casos no Ceará. Em Fortaleza, 2.851 pessoas morreram com a Covid-19, segundo os dados do boletim mais recente.

Até o momento, foram realizados 177.599 testes para diagnosticar a presença do vírus nos cearenses. Ainda permanecem em investigação 53.428 casos. A Sesa também informou que 56.263 pacientes conseguiram se recuperar da infecção de SARS-CoV-2.