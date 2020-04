Ceará registra 83% de redução em número de óbitos em acidentes de trânsito durante a Semana Santa

O número de óbitos por acidentes de trânsito em rodovias estaduais na Semana Santa teve uma redução de 83% neste ano em comparação com 2019. Segundo o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE), foram registrados seis óbitos ano passado e um em 2020. O acidente envolveu uma motocicleta.

A queda de vítimas por acidentes é reflexo das medidas de isolamento social decretadas pelo Governo do Ceará durante a pandemia do Sars-Cov-2. De acordo com o Detran-CE, o volume de circulação de veículos nas rodovias estaduais reduziu em 28% logo que se confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Estado.

A partir daí, o número total de acidentes também caiu. O ano de 2019 registrou 35 acidentes durante a Semana Santa, enquanto o de 2020, 10. A queda é de 71%. Já a redução de feridos foi de 13 para 10, 23% de diferença entre os anos comparados.