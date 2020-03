Ceará registra chuvas em mais de 100 municípios pelo quinto dia consecutivo

O estado do Ceará registrou chuvas em pelo menos 135 municípios, entre as 7h da última segunda-feira (16) e 7h desta terça-feira (17), de acordo com dados parciais observados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Esse cenário estabelece o quinto dia consecutivo de chuvas registradas em mais de 100 municípios cearenses.

As precipitações foram registradas também pelo quinto dia seguido em todas as macrorregiões do estado. No intervalo observado das últimas 24 horas, o município de Missão Velha, no Cariri, registrou o maior acumulado: foram 115 milímetros anotados no posto pluviométrico Jamacaru.

Confira os principais acumulados nas últimas 24 horas*:

– Missão Velha (Posto Jamacaru) : 115 mm;

– Aiuaba (Posto Estação Ecológica) : 114 mm;

– Missão Velha (Posto Gameleiro de S. Sebastião) : 107 mm;

– Viçosa do Ceará (Posto Manhoso) : 105 mm;

– Parambu (Posto Parambu) : 96 mm;

– Martinópole (Posto Martinópole) : 85 mm

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, Ceará seguirá com cenário favorável às chuvas até, pelo menos, a próxima quarta (18). Segundo os meteorologistas, até terça, todas as regiões deverão apresentar eventos de chuva com predomínio de nebulosidade variável ao longo destes dias.

Para esta terça-feira, as precipitações mais expressivas deverão se concentrar no centro-sul e noroeste do estado, especialmente entre os períodos da tarde e noite. Já na quarta, a tendência é de redução dos acumulados, ficando maior parte do Estado sob condições de precipitações isoladas.