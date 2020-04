Ceará registra mais de 7 mil novas empresas entre março e abril deste ano

O número de empresas registradas no Ceará, desde o dia 16 de março até a quinta-feira (23) – período de isolamento social por conta da situação de emergência em saúde devido ao Coronavírus – somou 7.212 aberturas de novos negócios, conforme dados da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

O setor que mais abriu empresas foi o de Serviços com 4.382, seguido do Comércio que registrou 2.095 novas empresas e a indústria somou 735 constituições. Os tipos Empresário e Microempreendedor Individual (MEI) foram o que mais registraram abertura de novos negócios, com 6.707 registros no período. Ao todo, foram 16.298 pedidos aprovados somente no período citado, se somarmos todos os tipos de registro empresarial, que podem ser aberturas, alterações e baixas de empresas.

A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, explica que os serviços da Jucec estão funcionando 100% digitais. “Os servidores da Jucec estão em regime de teletrabalho, já implementado desde o ano passado no setor de análise e agora ampliado aos demais setores. Isso foi feito para garantir a continuidade dos nossos serviços e atendimento a fim de contribuir com a economia cearense”.

*Com informações do Governo do Estado