Ceará segue com possibilidade de chuvas passageiras entre quinta e sexta

O estado do Ceará segue com possibilidade de chuvas passageiras entre esta quinta (9) e sexta-feira (10). De acordo com previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as macrorregiões Jaguaribana e os litorais do Pecém e de Fortaleza são as áreas mais propícias aos registros, que deverão variar entre fracos e moderados.

O atual cenário se dá, principalmente, devido a áreas de instabilidade presentes sobre o Oceano Atlântico, localizadas ao norte e leste da região Nordeste. Esse fenômeno poderá influenciar ainda em acumulados no Sertão Central e Inhamuns, além das regiões citadas anteriormente.

A Funceme aponta que as precipitações deverão ocorrer principalmente nos períodos da madrugada e manhã, mas se não descartam registros pontuais entre tarde e noite.