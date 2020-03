Ceará segue com tendência de chuvas em todas as regiões até esta sexta-feira

O Ceará segue com condições de chuvas intermitentes em todas as regiões até esta sexta (6), pelo menos. De acordo com previsão do tempo realizada na manhã desta quinta-feira (5), áreas de instabilidade associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações neste período do ano, indicam chances de precipitações no Estado.

No intervalo entre as 7h desta quarta (4) as 7h de hoje, choveu em, pelo menos, 144 municípios. Dados preliminares ainda apontam que o posto pluviométrico Pessoa Anta, em Granja, no Litoral Norte, recebeu o maior acumulado de 2020, como 180 milímetros. Naquela área (noroeste), e também no sul, as condições para mais precipitações seguirão favoráveis em relação às demais.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a expectativa é que as macrorregiões apresentem céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo dos próximos dias com eventos de chuva, ou seja, a tendência é que os registros sigam atingindo mais de 50% das áreas. Naquelas mais a leste do Estado, os acumulados não deverão ser tão expressivos.

Para Fortaleza e Região Metropolitana, a previsão é que as precipitações sigam se concentrando entre madrugada e manhã. Entretanto, chuvas isoladas e passageiras poderão acontecer ao longo do dia.