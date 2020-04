Ceará segue com tendência de mais chuvas principalmente no litoral e na região noroeste

O fim do mês de abril deve ser de mais chuvas em todas as macrorregiões do Ceará, principalmente entre segunda (27) e terça-feira (28). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a faixa litorânea, o Maciço de Baturité e a Ibiapaba estão mais suscetíveis aos maiores acumulados.

Em análise realizada na manhã de hoje, os meteorologistas observaram que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue próximo ao norte da região Nordeste. Com isto áreas de instabilidade associadas à ela deverão proporcionar mais precipitações no estado.

Até terça, a Funceme aponta cenário semelhantes, mas com tendência de redução nos acumulados já a partir da tarde desta terça. Na quarta-feira (29), mas chuvas deverão ser registrados, porém, as condições passam a ser mais favoráveis a chuvas isoladas, principalmente no litoral e também na macrorregião da Ibiapaba.

Neste três dias, o céu deverá apresentar cobertura variada de nuvens, ou seja, ora mais aberto, ora mais fechado.

Balanço parcial

No intervalo entre as 7h deste domingo (26) e as 7h de hoje, a Funceme registrou chuvas em, pelo menos, 119 municípios. Os dados são preliminares e serão atualizados ao longo do dia, mas sempre fazendo referência ao intervalo citado. Neste momento, os maiores acumulados informados foram em:

Fortaleza (Posto Castelão) : 97.2 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Croatá) : 69.8 mm

General Sampaio (Posto Jurema) : 68.0 mm

Limoeiro do Norte (Posto Bixopa) : 68.0 mm

Eusébio (Posto Eusébio – Sede) : 67.0 mm