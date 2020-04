Ceará segue com tendência de precipitações até quinta; Ibiapaba e litoral concentram maiores acumulados

Apesar da maior tendência de precipitações nas regiões citadas, não pode-se descartar registros nas outras regiões cearenses. Nesta terça-feira, o cenário atual demonstra tendência ao predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuvas na Ibiapaba e nos litorais Norte e Pecém.

As chuvas deverão acontecer, especialmente, no período da tarde e noite e com intensidade variando entre fraca a moderada, podendo ser forte em algum momento. No Litoral de Fortaleza, a tendência é de chuva isolada. Já para as demais regiões, há possibilidade de precipitação.

Para a quarta-feira (29), a o cenário é favorável para o predomínio de nebulosidade variável com chuva isolada na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais regiões, segue a tendência de possibilidade de chuva.

Por fim, para a quinta-feira (30), a previsão do tempo aponta eventos de chuva na faixa litorânea. Na região Jaguaribana e na Ibiapaba, chuva isolada; e nas outras regiões, repete-se a possibilidade de chuva.