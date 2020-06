Ceará tem 26 agências da Caixa abertas neste sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou que 680 agências do banco em todo o país estarão abertas neste sábado (13) para saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial. No Ceará serão 26 agências abertas em todo o estado, sendo 9 em Fortaleza. Para conferir quais unidades irão funcionar, o público pode acessar o site http://www.caixa.gov.br/agenciasabado. O horário de atendimento será entre 8h e 13h.

O calendário de pagamento do benefício foi suspenso nessa quinta-feira (11) em razão do feriado de Corpus Christi, mesmo nas cidades que anteciparam a data, como é o caso da capital paulista. Nesta sexta-feira (12), as agências estão abertas em horário normal.

No sábado, os trabalhadores nascidos em dezembro poderão sacar a segunda parcela do benefício. O procedimento também poderá ser feito em caixas eletrônicos ou casas lotéricas. Para isso, o beneficiário deve ter o aplicativo Caixa Tem, por onde terá de gerar um código autorizador – conhecido como token. Em caso de dificuldades, o usuário pode ser dirigir a uma agência.