O número de mortes no Ceará em decorrência do novo coronavírus chegou a 85. O número de casos confirmado da doença é de 1.748, conforme a mais recente atualização da plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), às 9:30h da manhã desta segunda-feira (13).

Fortaleza segue como a cidade com mais casos confirmados da doença, tendo um total de 1521 casos, seguida de Aquiraz com 29 confirmações e Caucaia com 28 casos registrados de infecção pelo vírus.