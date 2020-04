Ceará tem condições para chuva isolada nesta quarta-feira

Até esta quinta-feira, 9, o Ceará tem previsão para chuvas mais isoladas. As precipitações devem ficar mais concentradas próximo as regiões do Litoral Norte e Ibiapaba, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Para esta quarta-feira, 8, a tendência é de nebulosidade variável com chuva isolada, e à tarde e à noite, céu variando entre parcialmente nublado e claro.

Desde as 7 horas da terça, 7, até o mesmo horário desta quarta-feira, 8, choveu em pelo menos 16 cidades cearenses. No período de 24 horas, o município de Coreaú registrou a maior precipitação, com 94 milímetros no posto Sitio Urubu. As informações são do balanço parcial da Funceme, atualizado às 8 horas.