Ceará tem maior acumulado de chuvas nos primeiros meses no ano desde 2009

Neste ano o Ceará teve o maior volume de chuvas acumuladas o primeiro trimestre da quadra chuvosa desde de 2009. A informação está presente no balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado nesta segunda-feira (4). Segundo os dados, o volume médio acumulado em todo o Ceará nos meses de fevereiro, março e abril foi de 652,6 milímetros.

A Funceme havia previsto, em janeiro desde ano, um prognóstico positivo para as chuvas durante os primeiros meses do ano. A probabilidade era de 45% de precipitações acima da média entre os meses de fevereiro e abril. De acordo com o balanço desta segunda (4), o volume acumulado no período foi equivalente a 28% acima da média.

A primeira previsão apontava ainda chances de 35% de chuvas dentro do normal e de 20% de precipitações abaixo do volume esperado para a quadra chuvosa.

Regiões com maiores acumulados: