Ceará tem mais de 10 mil empresas fechadas nos primeiros 4 meses de 2020

Como consequência da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, muitas empresas tem fechado as portas. No Ceará, 10.276 empresas foram fechadas entre janeiro e abril de 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Economia.

No mesmo período, o estado registrou a abertura de 28.387 novas empresas. De acordo com os dados, o Ceará possui 559.709 empresas ativas. Em uma análise da situação no país, o fluxo de abertura de empresas caiu 30,9% em abril, em comparação ao mesmo mês de 2019. Entre março e abril, foram abertas 189 mil de empresas e 58,6 mil foram fechadas.

Em relação às empresas que fecharam, o mês de abril apresentou queda de pouco mais de 41% de encerramentos formais em comparação ao mesmo mês do ano passado.