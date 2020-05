Ceará tem mais de 2.600 mortes por coronavírus e 37.275 casos confirmados da doença

A quantidade casos confirmados de coronavírus no Estado chegou a 37.275 nesta quarta-feira (27). Além disso, 2.671 pessoas foram vítimas da doença e chegaram a óbito. Os dados são da plataforma IntegraSus, da Secretaria de Saúde do Estado, e é atualizada permanentemente.

A maior parte dos pacientes são de Fortaleza, epicentro da doença com 20.939 cearenses acometidos pela enfermidade e 1.783 pessoas que perderam a vida.

Além disso, Caucaia, Sobral e Maracanaú ultrapassaram a marca de mil infectados. Enquanto Caucaia contabiliza 1.259 pessoas com a Covid-19 e 75 óbitos, Sobral tem 1.170 diagnósticos e 51 mortes, e Maracanaú aparece com com 1.068 casos da doença e 95 falecimentos.