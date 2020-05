Ceará tem mais de 7,1 mil pessoas recuperadas da Covid-19

Das 15.879 pessoas com Covid-19 no Ceará, 7.173 mil estão recuperadas da doença, o que representa um percentual de cura de 45,17%, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa) atualizada às 17h08 deste sábado (9). Em Fortaleza, dos mais de 10 mil casos, um total 5.176 pessoas não têm mais a doença.

Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, têm 261 e 161 recuperados, e Sobral, na Região Norte do estado, com 123 pacientes curados, são as outras três cidades que registraram a maior quantidade de pacientes curados.

Neste sábado (9), com o acréscimo de 65 novas mortes nas últimas 24 horas, o número de óbitos por Covid-19 subiu para 1.062 e o de casos confirmados alcançou a marca de 15.879, no estado. A capital cearense ultrapassou a marca de 800 mortes pela doença, com 809 registros.

Em Fortaleza, a quantidade de pacientes infectados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) está em 10.995 casos e 809 mortes.