Ceará tem o total de 3.858 casos de coronavírus e 227 mortes

O Ceará registra 227 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, até as 10 horas desta quarta-feira (22), segundo a atualização da plataforma IntegraSUS. O Estado tem 3.858 casos confirmados da doença, 176 a mais que o dia anterior. São ainda seis óbitos a mais registrados desde as 20h21min de terça-feira.

Fortaleza continua sendo a cidade com mais casos da doença no estado, com 3.153 pessoas que testaram positivo para a doença. A capital é seguida dos municípios vizinhos Caucaia (123), Maracanaú (81), Eusébio (41) e Aquiraz (40).

Ainda segundo os dados da plataforma, até o momento, 16.345 exames foram realizados em um universo com 15.228 casos sob investigação. A taxa de letalidade está em 5,9.