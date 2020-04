Ceará tem pico de casos confirmados de coronavírus em um único dia

O ápice da divulgação de pessoas infectadas com o novo coronavírus no Ceará ocorreu na última quinta-feira (2), quando houve acréscimo de 102 novos diagnósticos da doença. Nesta sexta-feira, mais 64 pessoas pessoas tiveram exames positivos para a Covid-19, o que deixa Ceará com um total de 658 casos confirmados desde que a pandemia atingiu o estado. São 22 mortos no estado.

A quantidade de novos casos na quarta-feira (1°) – dia anterior ao recorde – era 52, ou seja, as confirmações quase dobraram entre dois boletins seguidos.

Até então, o dia com o maior número de confirmados foi 26 de março, em que 58 pessoas foram detectadas com o novo vírus.

Dos 184 municípios cearenses, 22 já registram casos do novo coronavírus. A cidade mais atingida é Fortaleza, atualmente com 600 ocorrências, a seguir, Aquiraz, na Região Metropolitana, contabiliza 15 pacientes. Sobral vem logo em seguida, com cinco ocorrências.