Ceará tem pontuação máxima em ranking de transparência internacional

O ranking da Transparência Internacional colocou o Ceará no topo, com nota 100 em transparência nas ações e nos gastos para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus. A informação foi antecipada pelo governador Camilo Santana durante apresentação nas redes sociais no início da noite dessa quinta-feira (30). Embora os dados ainda não tenham sido divulgados oficialmente, o governador afirmou ter recebido a informação direto do instituto que realiza a sondagem internacional.

“Uma das coisas que eu sempre coloquei como prioridade e sempre foi a minha determinação é a transparência com os números e com os gastos. Estão no IntegraSUS os gastos com pessoal, com equipamentos de Proteção Individual, respiradores, UTIs, com tudo. Nós fomos reconhecidos pela transparência internacional como o estado com nota máxima”, relatou Camilo Santana, parabenizando a todos que fazem a saúde do Estado, liderados pelo secretário da Saúde dr. Cabeto. “Estão de parabéns os profissionais e as instituições que têm sido parceiras nesse momento de enfrentamento à Covid-19 aqui no estado do Ceará”.

Com o intuito de garantir a transparência em todas as ações especialmente neste período que exige esforço extra do Estado para minimizar os efeitos do Coronavírus o Governo do Ceará lançou o IntegraSUS, onde além da situação real da pandemia em cada região do estado estão expostos todos os gastos. A plataforma permite o acompanhamento de perto pelos cidadãos e auxilia na tomada de decisões. Os dados constam ainda no Portal Ceará Transparente.

Na tarde desta quinta-feira foi realizada a vigésima reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 onde foram apresentados às diversas instituições participantes todos os números e avaliada a situação do estado.

“Um dos motivos que têm nos unido muito aqui no Ceará é a articulação do diálogo, da parceria que temos tido para enfrentar essa pandemia”. A situação no Ceará que conforme ressaltou o governador, pode ser acompanhada pelo IntegraSUS, continua em queda geral no Ceará, embora haja tempos diferentes da pandemia nas regiões do Ceará. “Todos os dados estão transparentes e à disposição de qualquer cidadão através do IntegraSUS, que é um sistema fácil e um dos mais modernos do Brasil”.

Durante a apresentação das ações do Estado o governador acessou a plataforma e exibiu que o IntegraSUS mostra, por exemplo, a taxa de positividade geral do estado, hoje, é de 26,35%. Isso significa que a cada 100 testes feitos, 26 são positivos.

“Essa taxa de positividade já chegou a dar mais de 80% no Ceará. Estamos reduzindo. Lembrando que o Ceará é um dos estados onde mais faz testes. Chegamos a meio bilhão de testes”, contou.

Sobre a ocupação de leitos Camilo Santana afirmou que hoje está em 64,18% em todo o Ceará.

“A taxa de ocupação, por exemplo, de leitos de enfermaria é de 40.68%. A gente pode olhar (no IntegraSUS) por regiões, mostrando que há curva descendente tanto de casos como de óbitos”.

O chefe do Executivo Estadual observou que tem sido muito importante essa avaliação que é feita diariamente.

“Porque os números nos orientam tanto na ampliação como na readequação do atendimento, da estrutura de saúde que temos garantido hoje. Continuamos ampliando leitos no Interior como em Tauá, Crateús, Iguatu, Icó e redimensionando a rede para ampliar as outras ações na área da saúde no estado do Ceará”.

(*) Com informações do Governo do Estado do Ceará.