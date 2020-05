Ceará tem redução de 44,6% em casos de arrombamentos à comércios entre março e maio

Somente no mês de abril deste ano, 90 pessoas foram capturadas por furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais em todo o Ceará. Desse número, 44 capturas foram registradas só em Fortaleza por esse tipo de delito, de acordo com dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os dados também apontam uma redução nos casos de furtos na Capital e no Estado.

Também conforme estatísticas compiladas pela Geesp, do dia 20 de março ao dia 13 de maio de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado, Fortaleza apresentou uma redução de 43,6% em arrombamentos contra comércios, indo de 674 para 380. No Ceará, a retração no mesmo período foi de 44,6%, indo de 1.189 para 659 casos. O recorte temporal marca o início das medidas de isolamento social no Estado.

Desde a última terça-feira (12), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza ações diárias com abordagens preventivas no intuito de evitar furtos a estabelecimentos comerciais. A medida ganhou reforço no patrulhamento visando coibir a ação de criminosos.

*Com informações do Governo do Estado