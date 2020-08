Ceará tem resultado histórico de alfabetização nos 184 municípios

O dia do Estudante marca um resultado histórico, onde os 184 municípios cearenses alcançaram nível desejável de alfabetização. São 362 escolas públicas estaduais com melhores resultados em 2019, que recebem o Prêmio Escola Nota Dez.

Os números apontam que 92,7% das crianças encontram-se alfabetizadas ao término da alfabetização. Esse avanço ocorreu em decorrência do Programa Aprendizagem na Idade Certa (Mais Paic), desenvolvido pela Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com todos os municípios cearenses, implantado desde 2015.

A solenidade aconteceu na tarde desta terça e teve a participação do governador Camilo Santana, da vice-governadora Izolda Cela, da secretária da Educação, Eliana Estrela, sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais com link em todas as regiões do Ceará.

Camilo Santana pontuou que os resultados são fruto de um trabalho de cooperação. “Mesmo num momento desafiador de pandemia que atinge o mundo inteiro, não poderíamos deixar de reconhecer o esforço dos nossos educadores, secretários e prefeitos, que têm enxergado na educação um caminho de transformação social e de oportunidades às nossas crianças e jovens”, ressaltou.

Esta, que é a 12ª edição do Prêmio Escola Nota Dez, está premiando 150 escolas públicas com os melhores desempenhos de Alfabetização, 150 do 5º ano e 62 escolas do 9º ano do Ensino Fundamental (EF).

As escolas receberão o prêmio em dinheiro equivalente a R$ 2.000,00 por cada aluno avaliado. Por outro lado, as unidades de ensino que ainda precisam melhorar seus resultados serão apoiadas, com o valor de R$ 1.000,00. O pagamento das premiadas é feito em duas parcelas.

De acordo com o governador Camilo Santana, a premiação é um incentivo à alfabetização e reforça a vocação que o Ceará tem para o desenvolvimento da educação, pautado na parceria com os municípios cearenses, que também entendem a necessidade do investimento em educação.