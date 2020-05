Ceará Transparente apresenta demonstrativo de investimentos do Governo do Estado no enfrentamento à Covid-19

A plataforma Ceará Transparente está disponibilizando, juntamente com a ferramenta IntegraSUS da Secretaria da Saúde (Sesa), dados específicos sobre os investimentos do Governo do Estado do Ceará no enfrentamento à Covid-19. Em uma página específica, criada pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) para disponibilizar os dados, o cidadão pode encontrar informações sobre os mais de 305 milhões de reais destinados ao combate à pandemia.

“A disponibilização desta página busca, manter a sociedade informada sobre o que está sendo feito por parte da gestão pública estadual neste momento de crise, ofertando informação oficial, segura o que inclusive ajuda a esclarecer à sociedade a evitar a disseminação de fake news ligadas a atos ilícitos no que tange a aplicação dos recursos públicos, neste momento tão delicado”, explicou o secretário executivo da CGE, Marconi Lemos.

“A ideia de escolher o Ceará Transparente como um dos canais de prestação de contas no enfrentamento à pandemia surgiu, não só por ser a principal ferramenta de transparência do Estado, reconhecida nacionalmente, mas também pelo número de cidadãos que utilizam a plataforma para se informar. Só no último mês de abril, o Ceará Transparente registrou cerca de 132 mil acessos, realizados por 78 mil usuários. A grande maioria dos acessos é realizada do próprio município de Fortaleza”, fez questão de destacar o secretário.

Saiba mais

A página da Covid-19 disponibilizada no Ceará Transparente contém duas seções especificas sobre diversos temas relacionados ao enfrentamento à pandemia.