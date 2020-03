Ceará vai receber Encontro Regional de Administração

O Ceará será palco do Encontro Regional de Profissionais de Administração da Região Nordeste, o Erpa Nordeste, com programação entre os dias 12 e 13 de março, prevê palestras voltadas tanto para a gestão pública quanto para a iniciativa particular. O Erpa Nordeste vai acontecer no Hotel Sonata de Iracema, na Capital cearense.

O tradicional modelo de evento do Conselho Federal de Administração, que privilegia as discussões em nível regional, vai reunir profissionais, gestores públicos, empresários e parlamentares do Nordeste para debater assuntos que são mais restritos à vocação natural da região.

Segundo Leonardo Macedo, presidente do CRA-CE, entidade anfitriã que vai promover o evento, o encontro vai destacar e promover a Administração no Nordeste e seus assuntos pertinentes.

“A ideia de um evento regional, dentre outros aspectos, teria como foco debater os desafios e as oportunidades inerentes ao Nordeste. Existem singularidades próprias da nossa região, como cultura e recursos que diferenciam o Nordeste das outras localidades”, explicou Leonardo.

Leonardo lembra ainda que, durante o evento, o Ceará também será a sede de eventos que envolvem Presidentes do Sistema CFA/CRAs, como forma de prestigiar o evento e os profissionais do Nordeste. O encontro dos presidentes e diretores está programado para acontecer um dia antes do Erpa Nordeste, o que torna Fortaleza, a Capital da Administração do Brasil.

SERVIÇO

Encontro Regional de Profissionais de Administração Região Nordeste

Data: 12 e 13 de março de 2020

Horário: Dia 12 (das 17h30 às 21h)

Dia 13 (das 8h30 às 12h30)

Local: Hotel Sonata de Iracema (Av. Beira Mar, 848 – Praia de Iracema)

Palestrantes:

Mauro Kreuz – Administrador e Presidente do Conselho Federal de Administração (CFA)

Palestra: “O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESENVOLVER O PROJETO ESTRATÉGICO DE NAÇÃO”

Geraldo Luciano Mattos Junior – Administrador e Membro do Conselho de Administração do Grupo Hapvida

Palestra: “O papel da empresa privada e do administrador na atualidade”

Mauro Filho – Deputado Federal, Doutor em Economia, Professor da UFC, e ex-secretário da Fazenda do Governo do Ceará