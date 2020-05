Ceará vai receber R$ 41,1 milhões para obras de distribuição de água

O Cinturão das Águas do Ceará e o Ramal do Agreste Pernambucano receberão investimento de R$ 61,5 milhões para garantir o abastecimento de água para locais que sofrem com longos períodos de seca. Deste total, o Governo Federal investiu R$ 41,1 milhões no Ceará, e R$ 20 milhões para o estado de Pernambuco. Os recursos, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), são para assegurar a continuidade e celeridade das obras nas regiões.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destaca a importância da destinação de recursos ao Trecho I do Cinturão das Águas do Ceará. “Além da a importância de garantir segurança hídrica a todas essas pessoas, estamos fomentando a manutenção de empregos e contribuindo com a economia local, sobretudo nesse momento de pandemia causada pela Covid-19. É o compromisso do Governo Federal com o povo do Nordeste”.

O Cinturão das Águas, executado pelo Governo do Ceará com apoio financeiro da União, beneficiará 4,5 milhões de moradores só na Região Metropolitana de Fortaleza. Os 53 quilômetros prioritários já estão aptos a transportar as águas do São Francisco.

Os recursos são destinados ao Trecho I do CAC, que tem 145 quilômetros de extensão, e serão liberados de acordo com a execução das obras. Os 53 quilômetros prioritários já estão aptos a transportar as águas do São Francisco à Bacia do Rio Jaguaribe e, posteriormente, ao Açude Castanhão. A previsão é que essa entrega comece a ser feita até agosto deste ano.

Com informações do Ministério do Desenvolvimento Regional