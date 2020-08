Ceará vence Bahia novamente e é bicampeão da Copa do Nordeste

O Ceará Sporting Club é bicampeão invicto do nordeste! Após vencer novamente o Bahia nessa terça-feira por 1 a 0 com gol de Cléber Bonfim, em jogo disputado no Estádio Pituaçu, o alvinegro conquistou pela segunda vez a Copa do Nordeste. A equipe comandada por Guto Ferreira já havia triunfado sobre o tricolor baiano na partida de ida da final do torneio com vitória por 3 a 1, fechando, portanto, em 4 a 1 no placar agregado.

Novamente superior, o alvinegro não sofreu pressão clara do tricolor e teve controle sobre o jogo. Semelhantemente ao primeiro título em 2015, o Ceará faturou a competição regional de maneira invicta e novamente vencendo o Bahia na final. Em 2015, o alvinegro também triunfou nos dois jogos sobre o Bahia, com 1 a 0 na ida e 2 a 1 na volta diante de toda torcida que lotou o Castelão somando quase 64 mil pessoas.

Agora com dois títulos, o Ceará fica atrás apenas do Sport (1994, 2000 e 2014), Bahia (2001, 2002 e 2017) e Vitória (1997, 1999, 2003 e 2010). O alvinegro termina a competição com o melhor ataque (15 gols) e tendo o artilheiro do torneio (Vinícius França – 5 gols).