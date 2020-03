Cearaagora pede desculpas pelo equívoco da informação sobre estado de saúde do pai do prefeito Roberto Cláudio

Exercício de humildade: o site cearaagora pede desculpas pelo equívoco da informação, postada na noite desta sexta-feira, de que o ex-reitor e professor Roberto Cláudio Frota, pai do prefeito Roberto Cláudio e do senador Prisco Bezerra, havia falecido após ter contraído o coronavírus.

A notícia foi divulgada pelo Instagran do cearaagora e postada após a redação receber a informação de uma fonte da área de saúde. A publicação gerou uma sucessão de mensagens à produção do site e foi retirada do ar após um assessor do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, nos comunicar de que o ex-reitor e professor continuava internado em estado grave, mas com um quadro clínico em recuperação.

A redação do cearaagora pede desculpas pelo transtorno e reafirma o seu propósito de manter o compromisso com o bom jornalismo e com a informação verdadeira.