Cearenses aprovados na lista de espera do ProUni devem comprovar informações até sexta-feira

Os estudantes aprovados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem comparecer as instituições de ensino para apresentar a documentação e comprovar as informações prestadas no ato da inscrição até a próxima sexta-feira (28).

O programa oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares.

Segundo o Ministério da educação, ao todo foram ofertadas neste segundo semestre 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, sendo 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais. O sistema permite que os candidatos escolham até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.