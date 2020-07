Ceasa Cariri realiza teste rápido para Covid-19 em funcionários

O entreposto da Ceasa no Cariri, em Barbalha, realizou testagem para Covid-19 em funcionários na quinta-feira (9). A ação foi realizada em parceria com o Hemoce municipal e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Além da Ceasa Cariri, os entrepostos da central de abastecimento em Maracanaú e em Tianguá também receberam a mesma atenção do Governo do Ceará.

“A testagem é fundamental nos entrepostos para, assim, evitarmos a proliferação do vírus em nossos mercados. Desde o início desta pandemia, lutamos de forma incansável contra a Covid-19 e assim seguiremos enquanto for necessário”, assegurou Maximiliano Quintino, presidente da Ceasa.

Os três entrepostos da Ceasa promovem campanhas permanentes de combate ao novo coronavírus, disponibilizam álcool em gel e material de higiene pessoal, além de fiscalizarem o uso obrigatório de máscaras.

“A testagem é muito importante, pois nos ajuda a trabalharmos com mais segurança”, reforça Flávio Cruz, gerente da Ceasa Cariri.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará