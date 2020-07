Ceasa do Cariri registra queda de 33,3% no preço da berinjela

No entreposto do Cariri, o preço da berinjela registrou queda de R$ 3 para R$ 2 (-33,3%) no acumulado semanal de 6 a 13 de julho. Também no setor das hortaliças, segue em queda o valor do quilo da beterraba extra, saindo de R$ 2,40 para R$ 2 (-16,7%), e registram alta de 50%: a alface hidropônica, de R$ 1,20 para R$ 1,80; da batata doce, de R$ 2 para R$ 3; e do feijão verde, que passou a custar R$ 2,40.

No setor das frutas, as maiores quedas foram da ameixa, de R$ 14 para R$ 11,50 o quilo (-17,9%); e da tangerina ponkan, de R$ 2,40 para R$ 2 (-16,7%). Preço também em queda para a uva itália, caindo de R$ 4,20 para R$ 3,70 o quilo (-11,5%); e para o melão gália, de R$ 2,60 para R$ 2,30 o quilo.

Já as frutas que registraram maior aumento de preço foram a manga tommy, saltando de R$ 2,20 para R$ 3,50 (+59,1%); e a goiaba, de 1,80 para R$ 2,20 (+22,2%). Alta também nos preços da uva bekitak, com o quilo saindo de R$ 4 para R$ 4,70; e do abacate médio, de R$ 1,80 para R$ 2 o quilo (+11,1%).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará