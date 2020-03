Ceasa passa por higienização e desinfecção

O mercado da Ceasa-Ce (Central de Abastecimento do Ceará) passou por higienização de seus galpões e de suas vias como uma das medidas de combate ao coronavírus. A ação que aconteceu na quinta e sexta-feira, 26 e 27, deve continuar a ser executada regularmente pelo menos uma vez na semana.

Para a higienização do local, estão sendo utilizados um caminhão pipa equipado com bombas e esguichos espalhando uma mistura de água com cloro. Segundo o presidente da Ceasa, Maximiliano Quintino, o abastecimento de produtos está garantido, com a chegada regular de alimentos. Os três entrepostos seguem funcionando no horário normal.

Para evitar o contato com as pessoas e veículos, a limpeza tem acontecido em horários de baixo movimento, entre 13h e 16 horas. O foco são as estruturas físicas do local que reúnem a movimentação de pessoas e alimentos.