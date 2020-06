Ceasa realiza teste para diagnóstico de covid-19 em funcionários e permissionários

Até o final de semana, o entreposto da Ceasa-CE em Maracanaú realiza testes de Covid-19 em funcionários, permissionários e na equipe do Programa Mais Nutrição. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, que disponibilizou 200 kits para a testagem.

“É de grande importância o exame para os trabalhadores ficarem sabendo sua real situação de saúde, procurando se resguardar e proteger seus companheiros de trabalho e familiares”, destaca Daniel Santos de Araújo, auxiliar de serviços gerais, que testou negativo para a Covid-19 e diz que agora está mais tranquilo para trabalhar e estar com seus familiares, pois sabe que não irá contaminar ninguém.

“Além de todas as medidas que estamos adotando desde o início da pandemia para evitar a proliferação do coronavírus em nossos entrepostos, achamos importante realizar o teste, pois não podemos relaxar em momento algum nas ações de combate ao Covid-19 no nosso mercado,” destaca Maximiliano Quintino, presidente da Ceasa-CE.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará