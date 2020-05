Celebrações de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza serão transmitidas via internet

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, não terá celebrações presenciais nesta quarta-feira (13). Neste ano, o santuário transmitirá os terços marianos e as quatro missas em homenagem à santa via internet. A coroação de Nossa Senhora, cerimônia que encerra os festejos, também será transmitida online.

Com as medidas rígidas de isolamento social no Ceará, que seguem até o próximo dia 20, adaptações de cerimônias e celebrações via Internet se tornaram parte da rotina religiosa local. Em março, durante a homenagem a São José, padroeiro da capital cearense, a Arquidiocese de Fortaleza suspendeu as tradicionais caminhadas e recomendou transmissão online das missas.

Os fiéis poderão acompanhar a celebração por meio do canal da Igreja de Nossa Senhora de Fátima no YouTube.