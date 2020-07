Cemitérios de Caucaia recebem mutirão de limpeza

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), contou com o início da realização de um mutirão de limpeza nos 14 cemitérios municipais. Os trabalhos de capinação, roçagem e varrição começaram pelo Cemitério São José, localizado no Pabussu.

Ainda esta semana, os serviços de limpeza iniciam no Cemitério da Jurema, localizado no Potira, e, em seguida, no Cemitério do Caranguejo, localizado no Alto do Garrote. De acordo com o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros, conforme a limpeza for concluída, os homens que realizam as atividades seguem adiante para os outros equipamentos. Cada cemitério pode levar até 2 dias de trabalhos.

“A previsão é de que o mutirão seja concluído em todos os 14 cemitérios até o fim deste mês. Ao fim da operação, todos os espaços oferecerão mais conforto aos visitantes”, garante. Esta é a segunda operação de limpeza de cemitérios realizada pela SPSPTrans somente este ano.

“Com o forte período de chuva, tivemos um crescimento desordenado do mato dentro dos equipamentos. Mas logo estaremos com tudo limpo para o conforto da população que visita os locais”, finaliza.

A operação também chegará nos cemitérios do Boqueirão, da Catuana, dos Sítios Novos, Tucunduba, do São Pedro, do Mirambé, do Pirapora, do Bom Princípio, da Salgada, do Cambeba e do Angico.

(*) Com informações Prefeitura de Caucaia.