Centec apoia a confecção de máscaras para a população de Horizonte

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Instituto Centec em Horizonte está apoiando as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social para confecção de máscaras de tecido que serão distribuídas para a população. A unidade cedeu equipamentos e insumos do laboratório de costura e já foram produzidas, desde o final do mês de abril, mais de cinco mil máscaras.

Participam da produção, que atende a todos os critérios de distanciamento social, saúde e segurança, ex-alunos dos cursos de costura oferecidos gratuitamente pelo CVT. Além disso, o coordenador da unidade, Maurício Pereira, está em busca doações de matéria-prima em empresas locais para continuar a produção.

Segundo o diretor de Extensão Tecnológica e Inovação do Centec, Hermínio Lima, desde o primeiro Decreto Estadual de isolamento, iniciou-se uma articulação com todos os CVTs que possuem laboratórios de confecção para apoiar os municípios na produção de máscaras.

“Estamos realizando uma tentativa de conseguir mais tecidos, linhas e elásticos e doar para a produção, que acontece no Espaço do Trabalhador, local vizinho ao CVT. Os costureiros são pagos pela Prefeitura e ela também fará a distribuição das máscaras”, explica Hermínio.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará