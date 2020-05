Centec promove capacitação de professores sobre ensino remoto

Com o intuito de preparar as Faculdades de Tecnologia (Fatec) e Centros Técnicos (CVTEC) para realização de atividades acadêmicas por meio remoto, o Instituto Centec promove, de 4 a 8 de maio, uma formação continuada com todos os professores. Os encontros serão virtuais e têm o objetivo de apresentar aos docentes todas as possibilidades do Google Sala de Aula.

O presidente do Centec, Silas Alencar, reforça a importância dessa formação para a continuidade dos cursos.

“Hoje estamos iniciando um treinamento com nossos professores para promovermos o ensino remoto nas Fatecs e CVTECs. Esperamos vencer as dificuldades para continuar ofertando ensino gratuito e de qualidade à população cearense”, disse.

Em breve, a data de retomada das aulas em meio virtual deverá ser divulgada pela instituição. O Centec já preparou um documento com todas as diretrizes pedagógicas para o ensino remoto. A assessora pedagógica, Vanessa Lima, ressalta que, diante das dificuldades, essa nova modalidade será importante para manter o vínculo com o estudante, mas é preciso apoiar discentes e docentes na adaptação às tecnologias.

“A educação historicamente sempre enfrentou desafios e agora estamos diante da possibilidade de transformar ensino presencial em ensino remoto. Um dos principais desafios é assegurar a inclusão, pois sabemos que alguns estudantes não possuem computador, acesso à internet ou ainda não sabem usar a plataforma on-line de ensino. Mas vamos vencendo um desafio de cada vez”, explica ela.

Diretrizes pedagógicas para ensino remoto

Em virtude do isolamento social determinado pelo Governo do Estado como forma de prevenir a disseminação do Coronavírus, o Instituto Centec instituiu novas diretrizes pedagógicas para subsidiar o ensino remoto nas Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) e Centros Vocacionais Técnicos (CVTEC). As atividades terão como plataforma o Google Sala de Aula, auxiliados por outras ferramentas como, WhatsApp, e-mail, dentre outros.

Os professores criarão turmas virtuais no Google Sala de Aula e os horários das aulas remotas permanecerão os mesmos das disciplinas presenciais. Tanto as atividades como os materiais de apoio aos discentes deverão ser disponibilizados no Google e por e-mail, preferencialmente no formato PDF.

Os alunos que comprovarem impossibilidade de realizar a entrega digital das atividades remotas, poderão entregá-las de forma física, em até 20 dias após a retomada das aulas presenciais. As frequências dos discentes serão acompanhadas de acordo com o envio e a participação nas atividades remotas que serão computadas como aula, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020. Além disso, as Fatecs e CVTECs disponibilizarão apoio técnico para tirar dúvidas e orientar os educadores e os educandos quanto ao uso de tecnologias digitais para o trabalho remoto.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará