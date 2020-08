Centec seleciona bolsistas e projetos de pesquisa das Faculdades de Tecnologia do Cariri e Sertão Central

O Instituto Centec está com inscrições abertas, até esta quarta-feira para seleção de alunos e projetos de pesquisa das Faculdades de Tecnologia do Cariri e Sertão Central. Os aprovados participarão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Centec, que conta com o financiamento da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico de setembro de 2020 a agosto de 2021. Serão selecionados projetos de pesquisa nas áreas de atuação do Centec, como apicultura, agricultura orgânica, fitoterapia, energias alternativas, dentre outras; além de temas vinculados aos cursos Superiores de Tecnologia de cada Fatec.

Os alunos interessados em ser bolsistas devem estar regularmente matriculados em um curso Superior de Tecnologia do Centec e possuir bom rendimento acadêmico, dentre outros critérios. Durante a vigência da bolsa, o aluno não pode reprovar nenhuma disciplina. A documentação descrita no edital deve ser entregue até esta próxima quarta-feira. O resultado será divulgado no dia 8 do mesmo mês.