Central 155 funcionará em regime de plantão neste Carnaval

Buscando garantir ao cidadão o direito de exercer a sua cidadania, a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) informa que a Central de Atendimento Telefônico 155 funcionará, em regime de plantão, nos próximos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, este último até as 13h. As datas marcam o ponto facultativo decretado pelo Governo do Ceará, por meio da publicação em Diário Oficial do decreto nº 33.465, em virtude do feriado de Carnaval.

A Central 155 vai garantir atendimento ao público que precisar entrar em contato com o serviço para consultar ou registrar manifestações de Ouvidoria ou pedidos de informações. O cidadão ainda pode utilizar a plataforma Ceará Transparente para fazer sugestões, elogios, reclamações, denúncias, solicitações de serviços e informações pertinentes ao Poder Executivo Estadual.

A Central de Atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, pelo número 155 (sem custo nenhum para o cidadão).

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará