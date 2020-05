Centro de Messejana tem aglomeração e lojas de serviços não essenciais funcionando

As ruas do centro comercial de Messejana, em Fortaleza, amanheceram com grande movimento neste sábado (30). Conforme registrado pela equipe do Sistema Verdes Mares, havia bastante veículos e pedestres nas ruas, alguns sem utilizar máscaras de proteção. Além disso, estabelecimentos de serviços não essenciais funcionavam com portas meio abertas, como flagrado em uma loja de brinquedos e outra de celular.

Ainda na tradicional feirinha de Messejana, embora alguns boxes estivessem fechados, outros, de roupas, ferramentas e bolsas, continuavam abertos, funcionando em desacordo com o decreto estadual. Para a compra de peixe, também foi flagrada outra aglomeração.

Já em São Cristóvão, a feirinha que costuma acontecer nos fins de semana, não estava sendo realizada neste sábado. As estruturas dos boxes estavam desmontadas ao chão.