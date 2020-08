Centros de Testagem para Covid-19 já realizaram quase 11 mil exames

Os Centros de Testagem da Praça do Ferreira e de Maracanaú e os drive-thru do Hospital Geral de Fortaleza e Shopping Riomar Kennedy já coletaram 10.857 mil exames. Feito por meio de amostras coletadas, o exame é capaz de detectar a presença do vírus no organismo.

Os locais de testagem têm protocolos de atendimento diferente. Nos Centros de Testagem, situados na Praça do Ferreira e Maracanaú, qualquer pessoa, mesmo sem sintomas, pode ter acesso ao exame, bastando portar documento com foto. Nos dois serviços foram realizados 3.471 testes. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas, e tem capacidade para realizar até 200 testes por dia.

As amostras coletadas nos Centros de Testagem são analisadas e o resultado fica pronto em até cinco dias úteis.Já o atendimento no sistema drive-thru, situados no HGF e no Shopping Riomar Kennedy, seguem protocolo diferente. Os exames são voltados para as pessoas entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas leves a moderados de coronavírus e precisam ser agendados. A marcação é feita pelo Saúde Digital ou Ceará APP, aplicativo do Governo do Ceará.

A abertura de novas vagas acontece semanalmente. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.