Cerca de 74% dos consumidores de Fortaleza possuem dívidas

De acordo com a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, realizada em maio desde ano, 74,7% dos consumidores da capital cearense possuem algum tipo de dívida. O valor é 20 pontos percentuais maior se comparado ao mesmo mês de 2019. Em comparação ao mês passado, o índice veio menor. Em abril deste ano, o endividamento em Fortaleza chegou a 83,1%. A pesquisa é realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Fecomércio-Ce.

A proporção de consumidores com contas ou dívidas em atraso cresceu 1,8 pontos percentuais no mês de maio em relação ao mês de abril (25,3%) chegando a 27,1%. No trimestre de março, abril e maio deste ano, mostrou uma ascendência dos consumidores com dívida em atraso contribuindo para uma média trimestral 24,1%.

De acordo com o levantamento, o perfil do endividado é maior entre o sexo feminino, na faixa etária de 25 a 34 anos, com grau de escolaridade fundamental, e com renda menor que cinco salários mínimos. Uma das causas principais quanto às dívidas em atraso é o adiamento dos pagamentos, tendo em vista a transferência desse valor para outras finalidades, conforme 62,5% dos entrevistados.

*Com informações da Fecomércio