Cesta básica em Fortaleza fica 1,55% mais cara em abril

Em meio à pandemia do novo coronavírus e boa parte da população tem sido afetada economicamente, tendo a renda e na contramão alguns produtos têm ficado mais caros, como os do gênero alimentício. Em abril, o preço da cesta básica em Fortaleza subiu 1,55%, chegando a R$ 482,46, segundo divulgação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor continua sendo o mais caro do Nordeste, evidenciando o peso da alta.

Na comparação anual, o valor da cesta básica na Capital subiu 5,07%, de acordo com o levantamento. Oito dos 12 itens monitorados apresentaram alta em abril, com destaque para o feijão, cujo valor subiu 19,57%, e para a farinha, com alta de 18,21%. A carne ainda registrou aumento de 7,77% no mês passado.

Em 18 de março, as coletas de preços presenciais tiveram de ser suspensas por causa do isolamento social, sendo necessário usar outra metodologia para a coleta, através de telefone, aplicativos e sites de supermercados.