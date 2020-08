Céu claro deve seguir predominante no Ceará até sexta-feira, aponta previsão do tempo

O céu claro deve continuar predominante sobre todo o Ceará até esta sexta-feira (7). O cenário é apontado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em análises realizadas nos últimos dias, os pesquisadores têm observado a presença de áreas de instabilidade sobre o oceano Atlântico ao norte e ao leste do Nordeste brasileiro, porém, a expectativa é de não influenciarem as condições do tempo do estado. O céu deverá continuar com predomínio de céu claro com alguns momentos do dia com maior nebulosidade no estado.

Diante das atuais condições, a Funceme reforça ainda que o centro-sul do Ceará, principalmente, deverá apresentar baixa umidade do ar. Na última terça-feira (4), municípios como Tauá, Iguatu, Morada Nova e Crateús apresentaram taxa em torno dos 20%, o que indica estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Rajadas

Em relação a ventos, o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) mantém aviso de rajadas de até 60 km/h válido até hoje. No entanto, a Funceme afirma que o Ceará deve seguir com esta tendência nas próximas 72 horas, principalmente junto à costa.

(*)com informação da Funceme