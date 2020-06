CGE apresenta dados de transparência na reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) apresentou, na última quinta-feira (11), dados de transparência de ações desenvolvidas pelo Governo do Estado do Ceará para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A apresentação foi realizada durante a reunião do Comitê Estadual de Enfretamento à Pandemia do Coronavírus e contou com a participação do Governador Camilo Santana, do Secretário de Saúde, Carlos Roberto, do Procurador Geral do Estado, Juvêncio Viana, do Secretário de Estado Chefe da CGE, Aloísio Carvalho, dentre outros membros do Comitê.

A apresentação foi realizada pelo coordenador de Controladoria da CGE, Marcelo Monteiro, que destacou a participação do Estado no projeto Integridade nos Estados, da Transparência Internacional, o bom desempenho do Estado nas ações do Ranking da Transparência COVID-19, promovido pela Organização Internacional Open Knowledge – Brasil, refletindo o êxito da gestão estadual na divulgação de informações pertinentes ao enfreamento da pandemia, bem como apresentou números dos investimentos realizados e o crescente aumento de acessos à Plataforma Ceará Transparente.

A apresentação objetivou compartilhar com o Comitê, a importância estratégica para o Estado e para a sociedade de ter na transparência uma diretriz de atuação institucional, os dados atualizados, além dos diversos recursos oferecidos pela Plataforma Ceará Transparente, a partir da página específica criada, pelas áreas de Tecnologia e de Transparência da CGE, para divulgar as informações relacionadas aos investimentos no combate à pandemia, destacando inclusive a sua integração com a ferramenta Integra.Sus, da Secretaria da Saúde, o que contribui para uma condição de completitude de informações à disposição dos membros do Comitê e de toda a sociedade. Destacou o secretário executivo da CGE, Marconi Lemos, também presente na reunião.

Transparência durante o enfrentamento à COVID-19

Buscando garantir o nivelamento de informações relativas ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, as plataformas de transparência do Governo do Estado, Ceará Transparente e IntegraSUS, estão trabalhando de forma integrada. Os dois portais contêm páginas específicas ligadas à pandemia, que são alimentados com dados repassados pelos órgãos e entidades do Estado.

Na plataforma Ceará Transparente, a página disponibilizada sobre a COVID-19, contém seções especificas sobre os investimentos do Estado no combate à pandemia, além de informações sobre benefícios sociais e dados da Secretaria da Saúde.

A CGE, além de membro, tem o papel de assessorar o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, no que diz respeito ao monitoramento e transparência dos recursos aplicados nas ações de enfrentamento à pandemia.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará