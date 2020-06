CGU e TCE irão cobrar a mais de 24 mil servidores estaduais e municipais do Ceará a devolução do auxílio emergencial

Uma investigação conduzida pela Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) aponta irregularidades no pagamento do auxílio emergencial a 24.232 servidores estaduais e municipais no Ceará. Segundo a investigação, os servidores receberam de forma indevida o benefício pago pelo governo federal. Os recursos equivalem a mais de R$ 16 milhões.

A CGU e o TCE encaminharam ofícios aos 184 prefeitos dos municípios do Ceará e ao Governo do Estado para identificar de forma individual e reservada cada um dos servidores que tenha recebido os recursos. O auxílio emergencial é um programa instituído pelo Governo Federal para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade e aos trabalhadores informais.

O recebimento pode significar apropriação indevida e por esta razão todos os servidores irão ser convocados a devolver o dinheiro. De acordo com as informações, o valor total pago aos pelo menos 24.232 servidores públicos estaduais e municipais foi de R$ 16.519.200,00 por parcela paga.

Os servidores que receberam o benefício de forma indevida podem realizar a devolução dos valores, acessando o canal virtual do Ministério da Cidadania: devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br

Se algum servidor suspeitar que seu CPF e dados pessoais foram utilizados de forma indevida para a obtenção do auxílio emergencial, deverá formular denúncia por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR, no endereço eletrônico https://sistema.ouvidorias.gov.br/