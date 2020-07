Chapada do Araripe: Projeto pretende criar Distrito Turístico Regional

Considerado como principal ponto turístico ecológico do Estado, o Parque Geológico do Araripe poderá se tornar um Distrito Turístico Regional. É o que visa o projeto que tramita na Assembleia Legislativa, que propõe estabelecer a criação do Distrito Turístico da Chapada do Araripe, incluindo o Geopark Araripe e os seus geossítios, localizado entre os municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, na macrorregião do Cariri.



De acordo com o projeto, poderão ser incluídos, mediante decreto do Poder Executivo, municípios adjacentes, contíguos ou não, que possuam atrativos turísticos de valor histórico, cultural, natural e com potencial de exploração.



Para o deputado Nelinho (PSDB) , autor do projeto, é importante contemplar a Chapada do Araripe e o Geopark Araripe a gozar dos benefícios assegurados pela lei que cria os distritos turísticos do Ceará. Por se tratar de projeto de indicação e, portanto, sugestão, em caso de aprovação cabe ao Governo, se acatar, enviar a proposta em forma de mensagem para a apreciação da Assembleia Legislativa.

“Dado ao seu valor ecológico, histórico e turístico, sugerimos, por meio deste projeto, a inclusão do Geopark Araripe, bem como da Chapada do Araripe, como distritos turísticos do Ceará. A aprovação desta matéria é de suma importância para a região do Cariri”, afirma o parlamentar.

PARQUE GEOLÓGICO DO ARARIPE



O Geopark é o primeiro parque geológico das Américas reconhecidos pela UNESCO por apresentar um vasto patrimônio biológico, geológico e paleontológico.

Inicialmente, essa região tinha seu território reconhecido como o Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe desde 1997, e contém a principal jazida de fósseis cretáceos do Brasil incluindo a maior concentração de vestígios de pterossauros do mundo, além de 20 ordens diferentes de insetos fossilizados, com idade aproximada 110 milhões de anos, destacando-se também fósseis preservados das primeiras plantas com flores, que demonstram as interações primitivas entre insetos e plantas.