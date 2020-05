Chega ao Senado MP que adia prazo para salas de cinema oferecerem acessibilidade

O Senado deve votar nos próximos dias a Medida Provisória 917/2019, que estende até 1º de janeiro de 2021 o prazo para que todas as salas de cinema brasileiras ofereçam recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. O texto foi aprovado na terça-feira (26) pela Câmara dos Deputados.

O prazo inicial para que as salas de cinema do país se adequassem à nova regra venceria em 1º de janeiro de 2020, mas no dia 31 de dezembro o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP adiando o cumprimento da meta por mais um ano. A MP perde a validade na segunda-feira (1º).

Fonte: Agência Senado