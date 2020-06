Chove em mais de 50 municípios no último dia da Quadra Chuvosa

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em, pelo menos, 54 municípios no intervalo entre as 7h deste domingo (31) e as 7h desta segunda-feira (1º).

Os dados parciais apontam que os maiores acumulados foram em:

-Jaguaretama (Posto Fazenda Coque): 33.4 mm

-Quixadá (Posto Açude Pedras Brancas): 31.2 mm

-Banabuiú (Posto Banabuiú – Sede): 21.3 mm

-Itatira (Posto Itatira – Sede): 21 mm

-Iracema (Posto Iracema – Sede): 17 mm

As precipitações deste recente intervalo foram provocadas por áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano Atlântico, assim como a atuação de sistemas locais com a brisa terrestre.