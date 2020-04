Chuva forte atinge Fortaleza e RMF na madrugada desta terça

A madrugada e ao início da manhã desta-feira (21) em Fortaleza e na Região Metropolitana foi marcada por forte chuva, acompanhada de raios e trovões. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7 horas desta segunda-feira (20) e as 7 horas desta terça, choveu em pelo menos 41 municípios cearenses.

Neste período, a cidade Pentecoste registrou a maior precipitação (102,4 mm), seguida de Tauá (90 mm) e Jaguaribe (90 mm). Com 77 mm, Fortaleza é o quarto município a ter a maior chuva, no posto Messejana.

Lista das maiores chuvas no dia: