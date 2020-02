Chuvas de fevereiro ficam mais de 60% acima da média no Ceará

Fevereiro deste ano trouxe boas chuvas e registrou precipitações 64,1% acima da média, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Para o período, o normal é de 118,6 milímetros, mas neste ano foi observado 194,7 mm.

O Litoral de Fortaleza foi o que teve o maior acumulado: 277,1 mm, o que representa 90% acima da média, que é de 145,8 mm. Em comparação com o ano passado, as precipitações foram mais expressivas em áreas como o Cariri e o Sertão Central e Inhamuns.

Mesmo com os bons resultados do início da quadra chuvosa, a situação dos açudes ainda precisa de atenção. Os grandes reservatórios como Castanhão e Orós já devem ter começado a receber os primeiros volumes de água, mas para recuperá-los, é preciso que as precipitações ocorram nos lugares certos e nos momentos certos.

Atualmente, dos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 90 estão com volume abaixo dos 30% e 26 acima dos 90%. O Castanhão, por exemplo, tem, neste momento, apenas 2,59% de sua capacidade total.